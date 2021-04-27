獨／害腦死無照教練遭聲押！ 柔道館現況曝光當地人這樣說

台中7歲黃姓男童學柔道遭教練與學長狂摔27次，導致顱內出血腦死，目前仍在醫院救治；而男童遭重摔時，他的舅舅全程在旁錄影，事後遭質疑為何不救人，男童母親今（27）日首度出面並為哥哥喊冤，她說2年前離婚時，是哥哥扛下照顧2名孩子的責任，對待男童就像親生兒子般；強調一開始哥哥就被教練告知「會摔」，加上一旁家長也說被摔很正常，哥哥才沒有及時制止。

黃姓男童傷重後均由父親出面對外發言，但男童雙親在2年前離婚，男童與哥哥交由母親扶養；而男童母親今（27）早接受三立新聞網專訪表示，她當時離婚無依無靠，是哥哥（男童舅舅）說「妳的孩子，我幫你養！」因此與娘家媽媽輪流照顧孩子，「像孩子的爸爸一樣，扮演父親的角色」，周遭的親友都知哥哥很愛小孩。

男童遭重摔時，他的舅舅全程在旁錄影，事後遭撻伐不救人，男童母親則在今（27）日首度出面為哥哥喊冤。（圖／家屬提供）

男童母親說，哥哥當時在拍攝時就被教練告知「會摔」，一旁的家長也附和說「摔很正常」，因此哥哥才沒有多做質疑；也澄清影片是在男童昏迷前30分鐘拍攝的，哥哥當下發現男童失去意識、癱軟就立即上前阻止，而教練竟然還叫哥哥自行叫救護車，周圍的家長有沒人願意幫忙。

男童母親說，她因為平時要上班較忙碌，如果沒有母親和哥哥幫忙，真的撐不下去，很感謝娘家的幫助；而事發後，哥哥比任何人都難過，也相當自責，仍不斷鼓勵她要加油，為了兒子要撐下去，「如果他不是愛妹妹，根本不需要來幫忙，也因此才會願意在生活上承擔這麼多的責任。」。

(中時新聞網)