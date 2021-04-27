半導體光罩盒與傳動載具廠家登集團為因應智慧製造，將創新量能研發基地設在新北市土城工業區。董事長邱銘乾表示，將設立2處5000坪及1萬坪的立體化廠房，預計5年投資50億元，創造1200至1500個就業機會吸引高科技人才，未來新廠也會發展EUV備援生產基地、蝕刻耗材生產、航太相關領域。

家登集團今舉行新廠房動土儀式，行政院副院長沈榮津、地方市議員等人也應邀出席。邱銘乾表示，新廠會設立在人力資源充足的北部，是為了發展智慧智能化，北部是創新量能基地，為了避免與南科竹科等大廠搶人才，才選定在土城設立客製化廠房，未來大規模生產會移往台南，新建廠的「家崎大樓」則會讓子公司搬遷進駐，全力發展半導體供應鏈。

半導體光罩盒與傳動載具廠家登集團為因應智慧至字，將創新量能研發基地設在新北市土城工業區。（蔡雯如攝）

邱銘乾表示，半導體產業已是國安產業，台灣最大的缺口就是在地化發展，若美國、日本以材料設備威脅，對台灣不是好事，而家登解決專利問題後已是全世界唯一EUV，為避免產業基地聚集造成風險，影響全球供應鏈，必須提早做異地備援生產的準備，也感謝政府、台積電、日月光等大廠客戶支持，公司才能擴大生產基地。

沈榮津表示，未來新世代投資還是會留在台灣，扮演護國神山的角色，政府會建立在地化產業鏈，提高整體發展，而在中美貿易戰下，台灣目前已有1.2兆的投資案，行政院也會成立智慧發展部，推動智慧交通、智慧醫療，智慧製造等產業，並與微軟、雅馬遜、谷歌等單位合作，帶動產業升級轉型，帶領企業進軍國際市場。

行政院副院長沈榮津表示，行政院會成立智慧發展部，推動智慧產業，與微軟、雅馬遜、谷歌等單位合作，帶動產業升級轉型，帶領企業進軍國際市場。（蔡雯如攝）

(中時 )