國民黨立法院黨團3月18日在立院衛環委員會突襲通過「疫苗採購調閱小組」提案，藍綠為此在院會上多次開戰，最終民進黨總算願意讓步，同意成立疫苗採購調閱小組，成立時間另由朝野協商決定。衛環委員會召委、國民黨立委陳玉珍今（27）日透露疫苗調閱小組最新進度；她認為，其實疫苗調閱小組是衛福部的武器、後盾。

陳玉珍今在廣播節目「POP搶先爆」中表示，對於成立疫苗採購調閱小組，有7成5民眾贊成，並指出今天早上有最新消息，已經跟民進黨團總召柯建銘協商，本周確定會成立。

陳玉珍表示，已跟民進黨團總召柯建銘協商，本周確定會成立調閱小組。（圖／摘自POP搶先爆YouTube）

至於國人比較想要清楚知道幾件事，陳玉珍說，價錢當然是一件事，另外最重要的是施打時程。她舉例，美國因疫苗施打率高，暑假開始可能歐盟會開放美國人到歐洲，且不用隔離，未來如果別人都開放，但我們不開放時，影響就會很大，包括商務往來、旅遊等。

接著陳玉珍表示，不希望有人從中上下其手，例如AZ疫苗，我們買的價格比別人貴，也沒有買得比較早，為什麼有的疫苗我們買不到？真的是大陸政治打壓嗎？還是有人因商業利益問題，影響我們的疫苗施打？

此外，先前衛環委員會召開「秘密會議」，衛福部長陳時中出席報告。陳玉珍直言，「陳時中什麼都沒說」；主持人邱明玉則問說，那疫苗採購調閱小組成立後，他會說嗎？

陳玉珍表示，小組成立後可以調閱相關資料，就看陳時中是不是覺得自己坦蕩蕩。陳玉珍也強調，成立調閱小組沒有惡意，就是把事情弄清楚，其實也是在幫衛福部，如果有人想要上下其手，就會知道沒那麼容易，因為有調閱小組嚴格監督，「我們事實上是衛福部的武器」，也是一個後盾，根本不是壞事。

(中時新聞網)