美國時間26日，自駕車產業又傳出併購消息。美國來福車(Lyft)將以5.5億美元價格，出售自家的自動駕駛事業體給日本豐田汽車(Toyota)。未來，來福車將專注於本業上，也會涉獵無人車的管理與服務等業務。

豐田旗下的Woven Planet，將接收來福無人車Level 5的技術。來福藉由這樁收購，將可專注於自己本業，日後並深化彼此自駕車合作事項。

據悉，來福車可先拿到豐田給的兩億美元現金，剩下的3.5億美元，豐田將在五年內陸續支付。目前雙方交易，可望在第三季完成。

一下子拿到這麼大筆資金，來福並沒有說明該如何來運用。不過，來福將會把這筆交易認列在其第三季財報中，並以EBITDA方式(稅前息前折舊前攤銷前盈餘)來計算。

豐田汽車方面，元月份成立這家Woven Planet，以開發車聯網，自動駕駛與半自動駕駛技術為主。來福Level 5的自駕部門超過300多位員工，也都悉數全變成Woven Planet一員。

這宗交易案，也是自駕車這個資本密集產業中，最新傳出的一個整合消息。

因為放棄自駕發展，來福車最大競爭對手優步(Uber Technologies)曾於2020年12月宣布，將自己無人車部門，可說是賤價賣給一家新創公司Aurora。

不過優步選擇斷臂止血是正確的，因為無人車研發需要大量資金挹注，優步反而可以在新冠疫情時期，把注意力全部放在本業上。

來福車表示，脫手自駕這塊研發事業，現在反而可以專心於提供自駕服務商品這一塊，例如增加客戶介面協調度，督導管理層面，甚至清潔維修與保養客戶的自駕車隊等。同時，也藉此增加自己營收多面性。

另外，來福車也跟谷歌母公司字母(Alphabet)的無人車Waymo，以及韓國現代汽車(Hyundai Motor)與Aptiv合資組成的Motional之間相互合作，一般民眾也可利用來福車系統，在特定城市中預定使用這些無人車。

來福車正利用自己外租給消費者，或網約車等，大概有一萬輛汽車左右，收集現實生活中駕駛開車時，會遇到各種路況資料。然後豐田的Woven Planet就可以利用這些資訊，來精進自己自駕車研發技術。

不過，來福車也承認，在某些交通尖峰期，惡劣天候，甚至不友善自駕車環境的地區，還是需要人來開車相對比較安全。

(時報資訊)