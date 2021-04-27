母親節檔期持續進行，遠百(2903)業績傳捷報，母親節檔期大幅成長超過40%，遠百近期也加速櫃位調整，首家「吳寶春自己做」體驗店27日在遠百信義A13盛大開幕、日本SAKImoto Bakery也前進板橋大遠百28日正式迎賓。

遠百110年第1季業績表現亮眼，單季營收成長超過20%創新高，營業利益成長超過40%，隨著母親節即將到來，遠百正在進行母親節檔期遠百也傳出捷報，母親節檔期大幅成長超過40%，其中以精品業績超嗨、交出成長超過60%的成績單，家電超過40%、化妝品成長30%，是最受消費者青睞的前三大業種。

遠百近期也加速櫃位調整，首家「吳寶春自己做」體驗店27日在遠百信義A13盛大開幕、日本SAKImoto Bakery也前進板橋大遠百28日正式迎賓。

從2020年開始，世界局勢受疫情牽動變化劇烈，遠百總經理徐雪芳期許遠百經營團隊在素有經濟櫥窗之稱的百貨業服務，應該要讓消費者感受到這股從蟄伏、掙脫至陽光下展現實力與耐力的企圖與野心，儘管第1季與母親節業績表現亮眼，仍當隨時隨地檢視有哪些商品跟服務能更切中顧客的需求？不斷將商品、服務與績效Up-grade，符合消費者期待。

(時報資訊)