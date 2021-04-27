女星謝忻挺過與「浩角翔起」成員阿翔的街頭車吻風波後，她積極重新出發，謝忻重拾主持棒、轉戰直播、接業配，而有音樂底子的謝忻也重返校園、投入教職，謝忻上週並與莊敬高職學生登上國家音樂廳，讓她直呼感動，不過就有網友留言問「阿翔會去嗎？」還釣出謝忻正面回應。

謝忻上週三（21日）與莊敬高職學生登上國家音樂廳，巧的是，這次獨奏家15年前正是謝忻的學生，讓她演奏完整個感動又充滿成就感，而莊敬音樂科粉絲團日前也貼出謝忻演出的新聞連結，不過就有網友留言問「阿翔會去嗎？」

網友留言問「阿翔會去嗎？」釣出謝忻正面回應。（圖／取材自莊敬音樂科臉書）

對此，謝忻稍早也正面回應：「每一百萬個人裡面會有3804個人叫阿翔。這數據太大了我實在不知道你在問什麼！」謝忻高EQ回覆吸引網留言大讚：「這問題不用認真回答啦」、「妳的回答幾霸昏（一百分）越來越喜歡妳 妳是一個很有智慧的女人」、「超棒的回應」，不過該網友留言事後已刪除。

其實謝忻正面回應酸民已非首次，她月初在臉書分享近況時，則有網友留言問「看見阿祥（翔）再親」，謝忻則是大器回應：「加油！是該走出來的時候了！」而粉絲都對謝忻的正面回應給予一片好評，大讚她是神回應。

謝忻正面迎戰、大方談不倫戀，讓謝忻的人氣逐漸回升，現在謝忻走出小三陰霾，積極闖事業、經營自己生活。（圖／本報系資料照片）

謝忻因前年這場不倫戀，讓她的演藝事業一度跌到谷底，謝忻重挫形象，離開主持10多年的《綜藝大集合》，不過謝忻整理好思緒後，積極重新出發，轉戰直播、接業配，努力走出事業低潮，她從咖啡廳打工、回歸校園當音樂老師，而謝忻也正面迎戰、大方談不倫戀，讓謝忻的人氣逐漸回升，現在謝忻走出小三陰霾，積極闖事業、經營自己生活。

(中時新聞網)