航空機師採檢血清抗體陽性。（指揮中心提供）

華航機師染疫風暴持續擴大！中央流行疫情指揮中心今(27)日表示，因應某航空公司機師於澳洲檢出COVID-19陽性，指揮中心啟動航空公司飛航機師採檢專案，針對1279名機師進行採檢，截至目前血清抗體已採檢934名，其中925名陰性、6名陽性、3名檢驗中。

指揮中心表示，該6名血清抗體檢測陽性機師中，3名為過去已公布之確診個案(案151、案177及案1105)，另3名為本國籍40多歲男性(2名)及本國籍40多歲女性(1名)，3人分別於4月22日、4月24日及4月25日接受專案採檢，檢驗結果核酸檢測皆為陰性，血清抗體皆呈IgM陰性、IgG陽性。

指揮中心指出，針對先前未確診但檢出血清抗體陽性之3名個案，將進行執勤飛航紀錄、同行機組員進行疫調，並對密切接觸者匡列及進行核酸檢測及血清抗體檢驗。

指揮官陳時中表示，華航全體人員都要採驗PCR跟血清抗體找出被感染的人，驗血清是為了要釐清傳播路徑，當然會回溯血清抗體陽性者以前有任何相關的人員，將其中的關聯性找出來，同住家人也都會採檢核酸檢驗與血清抗體。

對於多名機師抗體陽性，是否代表早有隱形傳播鍊存在？陳時中表示，這次感染事件沒有擴及到其他，過去也發生過有不知道感染源頭的，後來有引發國內17個社區感染對象，這次還沒看到對外傳播，所以要等1200多人都檢驗完成後，再來串聯其中的關聯性。

(中時 )