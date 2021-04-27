母親節將至，縣長楊文科陸續前往全縣16位模範母親家中展開致意之旅，鼓勵媽媽們做癌症篩檢，關心她們的健康，就是最好的母親節禮物，強調他上任以來秉持「拚經濟、重文教、享福利」的施政目標，積極兌現「老、中、青、幼通通照顧」的政見。
楊文科指衛福部資料顯示，新竹縣女性癌症死亡率乳癌占第2位，子宮頸癌占第7位，鼓勵媽媽做癌症篩檢，關心媽媽的健康，就是最好的母親節禮物，期透過早期篩檢，早期發現癌症而及早治療。
凡符合篩檢資格的婦女，在10月31日完成婦女癌症篩檢，即可參加衛生局的抽獎活動，將會有45位幸運兒各可獲2千元超商商品禮券，楊文科歡迎媽媽們一起來篩檢，擁有健康的身體，象徵全家的幸福。
新竹縣今年有16位模範母親，最高齡93歲有3位，分別是竹北市楊姚桂馨、劉徐生妹和協會推舉的何翁玉妹，最年輕65歲為新豐鄉林秀容。
縣長楊文科頒贈「宏揚母儀」匾額等賀禮，表彰模範母親對家庭和社會的貢獻，先後訪視寶山鄉楊寶玉、北埔鄉彭范月娥、峨眉鄉陳林鳳梅、尖石鄉江玉秀、橫山鄉邱金燕及芎林鄉林余秋蘭等6位模範母親。
其中，尖石鄉80歲何江玉秀，自幼失怙，錯失求學機會，靠打零工及幫人修改衣服貼補家用，養育5名兒女長大成人後，抱持「活到老學到老」的精神，在60歲完成竹東國中、東泰高中學歷。
江玉秀完成學業後投入政治，曾任兩屆梅花村長及兩任尖石鄉民代表，關懷弱勢族，熱心社區服務，深受村民鄰居好評，對家庭和社會付出，終身無怨無悔。
楊文科表示，江玉秀不只長期侍奉親長叔公十年如一，還協助撫養堂哥子女，連同鄰居友人的遺孤也協助照顧，精神值得讚佩。
(中時 )
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