加強服務全台700萬車主的共同理念，中油與裕隆集團自108年12月起在桃園市林口工三站，以台灣中油快速保養中心為基礎與裕隆之「WOW!好站」進行策略結盟，推出全新的「中油*Wow!好站」服務中心，不僅技術與診斷設備向上升級，服務對象也由一般品牌擴展到歐系(如雙B)等級的高階豪華車種。因車主反應熱烈，4月再拓展台北市內湖站及中崙站兩個站點，擴大回饋。

中油表示，為回饋廣大車主，即日起至5月31日貼心提供多項超值套餐，凡保養換國光牌賽車級機油，除享優惠折扣，再加贈O3 (臭氧)處理、雙B車款免費電腦檢測服務及快速內裝清潔+臭氧處理優惠價399元起等多項優惠，歡迎車主們蒞臨體驗。

提升加油站服務利基，強化多元收益能量，中油近年除推動行動支付服務、智慧加油站等創新科技應用外，還展開便利商店、洗車服務、汽機車充換電站等經營，並引進外部品牌之異業策略結盟，如與「裕隆Wow!好站」（快保、美容、中古、車貸）合作，以更多元化的營運模式因應消費者的需求，提升加油站精緻服務。

中油指出，與裕隆用車服務事業體合作經營的「中油*Wow!好站」，除聘任通過國家乙級認證的技師服務外，也引入高階進口車種的診斷、維修設備與3D輪胎定位機。為保護消費者的愛車，更設置超跑等級的美容鍍膜室，提供車主用車與生活的一條龍服務，讓車主親臨體驗不同以往車輛進廠維修保養的頂級享受。

中油與裕隆集團「WOW!好站」合作桃園林口工三站，經營快速保養、汽車美容、生活管家及O2O（線上導線下）等項目服務，透過裕隆集團網路商城、格上租車等宣傳，增加來客數。據內部效益評估，改站營業績效成長約47％，並協助中油自產商合作案品於線上銷售、增加曝光、分享次數及聲量，因而擴大協商內湖站等新合作規劃。

(工商 )