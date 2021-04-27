韓國Kakao Entertainment 27日正式宣布在台灣落地，Kakao Entertainment為韓國IT企業Kakao Corp.旗下子公司，由Kakao Page和Kakao M合併成立，業務範圍涵蓋原創IP開發，以及音樂、影像、表演、數位內容的規劃和製作。據悉，Kakao Entertainment Taiwan在台準備超過一年，平台將於6月正式上線，主力經營韓國網漫（webtoon），期望提供台灣用戶更多內容選擇。

Kakao Entertainment提供超過八萬部作品，並擁有8,500個原創IP，目前內容平台據點遍布日本、東南亞、北美、中國等10個地區，Kakao Entertainment也積極擴展原創IP多元性，將其改編成戲劇、電影、遊戲，近期知名作品包括《如蝶翩翩》、《梨泰院Class》、《驅魔麵館》、《勝利號》、《鋼鐵雨》等。

Kakao Entertainment也同時擁有多家影視娛樂公司，包括6個經紀公司和4個唱片公司，涵蓋80位創作者、150位藝人，知名藝人如朴敘俊、玄彬、孔劉、秀智、金泰梨、MONSTA X等，每年發行超過1,200個作品，預估年營業額可望達到1兆韓元。

Kakao Entertainment實行共同執行長制，由Jinsoo Lee（李縝洙）與Sungsu Kim（金性洙）一同出任全球執行長，李縝洙表示，台灣用戶對行動娛樂的需求高，對台灣市場有很高的期待，將提供台灣用戶精緻的webtoon閱讀體驗。

Kakao Entertainment Taiwan已在台落地超過一年，由長居台灣、熟悉市場、擁有韓／中／英三國語言能力的吳明修擔任台灣執行長。平台將於6月上線，主力營運韓國網漫，期望帶入韓國成功的商業模式，為台灣內容產業注入不同活力。

(工商 )