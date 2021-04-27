嘉義縣聽語多重障礙福利協進會多位獨居老人與身障朋友，將在台灣高鐵公司協助下前往台北淡水一日遊，實現坐高鐵去旅行的夢想。（高鐵嘉義站提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣聽語多重障礙福利協進會聽障成員開心到發出無聲吶喊。（高鐵嘉義站提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣聽語多重障礙福利協進會多位獨居老人與身障朋友，將在台灣高鐵公司協助下前往台北淡水一日遊，實現坐高鐵去旅行的夢想，盡管轉車過程可能因語言溝通不良有些障礙，但協會成員仍滿是期待，今27贈票儀式上，聽障者還教高鐵人員如何比高鐵、台鐵的手語，相當開心。

為表達對高鐵公司的感謝，嘉義縣聽語多重障礙福利協進會今特別舉辦贈票儀式，除回贈高鐵公司感謝狀，長輩與社區媽媽更帶來一場熱情舞蹈表演，現場充滿歡樂氣息，其中高齡98歲聽語障礙者羅阿公，平日獨自一人在鄉下生活，知道要搭高鐵出遊後，開心地用手語表示，從來不敢想有一天能夠搭高鐵去台北，以前總聽人說坐高鐵多快多舒適，沒想到自己也可以親自體驗，非常期待5月4日的來到。

協進會理事長張立志指出，獨居老人與身障者常因環境不友善而鮮少出門，讓身心退化情況更加嚴重，協會一直希望能藉由旅遊，增加他們與社會接觸的經驗，但長者行動不便加上經費短缺，總難以成行，感謝高鐵為弱勢獨居長者圓夢，讓他們能夠透過高鐵的便捷與完善無障礙設施，完成台北一日遊的夢想。

據高鐵統計，當天出遊的50名成員加上志工，約有3分之2沒坐過高鐵，高鐵嘉義站站長高誌隆表示，身心障礙朋友需要更多的耐心與關懷，讓需要協助的旅客不僅能享受旅行的便捷與舒適，更能感受到社會的溫暖，高鐵公司希望透過這次圓夢之旅，帶領他們走出戶外，體驗不同的人生。

(中時 )