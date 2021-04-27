日本福島核事故廢水預計兩年後排放入海，我駐日代表謝長廷卻數度辯稱台灣核電廠也有排放鈷、銫、氚核廢水，遭藍營和外界痛批其言論喪權辱國，更點名總統蔡英文要出來表態。對此，國民黨新北市議員葉元之表示，蔡英文不可能這麼做，因為謝長廷能夠這麼囂張，就是因為4個字，「英的報恩」。

葉元之今（27日）在臉書發文表示，謝長廷連日來荒腔走板的言論，引發輿論嘩然，上至總統、下至外交部長，都沒有人管的了謝長廷，羅智強批謝是「最不適任駐日代表」，要求蔡英文立刻撤換謝長廷，不過，蔡英文當然不可能這麼做，因為謝長廷能夠這麼囂張，就是因為4個字，「英的報恩」。

「英的報恩」故事要從2008年謝蘇之爭開始講起，葉元之指出，當時謝蘇兩人為爭取民進黨總統的提名，殺的刀刀見骨，蘇貞昌甚至花大錢登報紙廣告批謝長廷涉弊案。後來雖然謝勝出，但謝蘇兩人自此成為死敵，謝敗選後宣布退出台灣政壇，蘇則期待參與下次總統大選。

葉元之稱，退出政壇後的謝長廷，基於對蘇貞昌的恨，把希望寄託在蔡英文身上，全力支持蔡英文在2012年總統初選擊敗蘇貞昌。當時謝長廷甚至公開傳授支持者，接到民調電話時的「撇步」，引發爭議；葉元之認為，謝長廷的力挺與「擋箭」，讓蔡英文成功奪下2012年民進黨總統候選人的門票。

葉元之認為，蔡英文把謝長廷視為「政壇導師」，多次公開表達感謝，蔡曾說，「很多時候她有不懂的地方，或是有些沒有把握的判斷，謝長廷都會很細心的分析給她聽」。這個報恩的種子，就這樣在蔡英文的心中開始慢慢萌芽。

(中時新聞網)