中光電（5371）公佈第一季財報，總計第一季合併營收為100.23億元，由於傳統淡季以及供應鏈與航班短缺之影響，季減13％，但較去年同期成長20％。合併毛利率略減至16.5％，合併營業淨利為0.78億元，季減62％，但較去年同期之1.89億元大幅增加2.67億元。合併稅後淨利為3.63億元，較上一季略減3％。歸屬母公司股東之淨利為3.86億元，季減7.6％，每股盈餘為0.93元。

中光電節能產品第一季營收約51.14億元，出貨量約1,251.8萬片，分別較上一季減少7％及1％，主要係因電視出貨數量受限於海運貨櫃缺少而無法滿足訂單需求。相較於去年同期則因受惠於宅經濟與教育需求帶動TV／PID及NB機種出貨成長，季營收年增19％，出貨量亦大幅成長49％。

針對第二季營運，總經理林惠姿表示，宅經濟需求動能延續，雖然面臨缺料、缺櫃等影響，但第二季各產品線出貨皆呈現上揚走勢，整體出貨量可望季增一成左右，其中尤以TV／PID出貨成長幅度最大，將帶動平均出貨單價攀升。展望未來營運發展，由於客戶需求呈現淡季不淡旺季更旺的趨勢，在TV／PID需求增加，以及NB新客戶之挹注下，林惠姿看好今年整體出貨量將有20％左右成長。

針對擴廠進度，林惠姿表示，越南一廠及吳江廠區之產能擴充將依計畫逐步於第二季完成，預期對節能產品2021年之整體營運有正面貢獻。同時，也預計將於第二季底前確定越南二廠之建置地點，並規劃後續建廠細節，以滿足客戶2022年之訂單需求。

影像產品第一季出貨量約19.6萬台，合併營收約29.07億元，分別較去年第四季衰退9％及5％，主要係受到缺料與航班不穩影響；相較於去年同期則在各類燈源與家庭娛樂、企業及大型場館商業應用等產品線出貨皆上揚帶動下，分別大幅成長16％及38％。

有關影像產品第二季營運預期，總經理陳士元表示，由於宅經濟及運動賽事帶動需求增加，工程機種亦看見復甦動能，雖然缺料嚴重，但影像產品團隊快速導入各項因應措施，預期第二季整體出貨量可望較第一季成長兩成。展望未來發展，陳士元說明，中光電將透過更具競爭利基的產品，在燈泡機種市場將保持穩定的銷售。而完整的產品線布局亦將推升UST及4K領域SSI機種的銷售動能。隨著各國開始施打COVID-19疫苗，大型場館工程機之需求亦將逐步恢復穩定成長趨勢，預期影像產品今年整體出貨量將成長10％～20％。

展望2021年整體營運發展，中光電表示，將持續優化現有兩大事業群以穩健成長，同時發展雲端服務及各種智慧場域的完整解決方案、開發及掌握關鍵零組件技術與自製能力，並將持續布建影像識別、人工智慧和雲端加值服務等前瞻技術領域，以拓展新的成長動能。

(工商 )