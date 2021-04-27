富邦媒（8454）營運續攀高峰，有鑑於人才是企業持續成長的核心引擎，27日宣布，今年預計新增招聘500名員工，職缺類別橫跨電子商務商品開發、商品經營、行銷專員，以及倉儲物流現場專員、網站開發工程師、電話客服專員等逾130項，教育訓練完整、薪資福利從優。

momo同時鎖定校園徵才旺季，前進校園延攬優秀人才，包含5月15日的台大場與5月23日的成大場，具有企圖心、主動積極、邏輯清晰且有團隊合作精神的社會新鮮人加入momo團隊。

富邦媒2020年合併營收672億元，再攀營運高峰，為持續提供消費者優質完善的網購體驗，momo積極強化商品力與服務力，並致力達到有效的精準行銷，因此在電子商務商品開發專員、商品經營專員、行銷專員都是今年momo獵才瞄準的目標，其中業務單位人員另有業績獎金。

富邦媒強調，最後一哩路的接觸點亦是創造優質購物體驗的重要環節，2020年momo達成30座倉儲的建置目標，並成立子公司「富昇物流」來補足市場服務需求，而持續發展倉儲、物流建置同樣是momo年度發展重點，今年徵才也鎖定倉儲物流管理主管、現場專員等。有如幕後推手般的後臺營運不可缺少，網站開發工程師、監控維運工程師、電話客服專員等也是招募目標。

富邦媒強調，momo愛惜人才，將提供優於勞基法的薪資福利，包括年終獎金、三節禮金/禮品、員工團保、幸福下午茶、員工購物優惠等，另有各式福利補助包括旅遊補助、結婚禮金、生育津貼、生日禮金、員工定期健檢等。制度層面則提供完整的教育訓練、順暢的升遷管道等，打造友善的職場環境。

有興趣的求職者，可以在momo富邦媒官方網站或104人力銀行、1111人力銀行、yes123人力銀行深入了解職缺詳情。

(工商 )