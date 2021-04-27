花蓮一名68歲劉姓男子因為買不到「花崗山剝皮辣椒」的限量辣椒而心生不滿、情緒失控，當場大鬧店家。（現場圖／王志偉提供）

本月24日晚間，花蓮一名68歲劉姓男子，欲前往花蓮知名「花崗山剝皮辣椒」購買限量產品，當日連跑3次都沒買到，三天內連續4度換貨又遭拒絕，因此心生不滿、情緒失控，當場大鬧店家，企圖不讓商家營業，警方獲報後抵達，但劉男卻氣憤衝撞警察，咬傷警員，遭噴灑辣椒水制伏，依妨害公務究辦。對此，店家僅表示「和氣生財，希望客人心平氣和都好商量」，不打算對劉男提告。

花蓮劉姓男子買不到「花崗山剝皮辣椒」購買限量產品而心生不滿、情緒失控，當場大鬧店家。（圖／王志偉提供）

據警方指出，劉男欲幫桃園親友購買10罐花蓮名產「花崗山剝皮辣椒」，因為店家考量產地辣椒銳減、數量有限，限制每人每次只能買1瓶，因此劉男特別一天內分3次購買，但只買到2罐，第二天再前往結果居然沒貨，於是24日，也就是第三天直接連跑４次，但還是沒買到，連指名要拿先前買的商品換新商品都遭店家拒絕，因此氣憤難耐，手指著店家就飆罵「我明天還要來亂！」

面對劉男刁難，店家趕緊請警方處理，結果劉男一見到警察，安全帽戴都沒戴就跳上機車打算離開，當場遭警方攔阻，想不到失去理智的劉男，此時還大催油門，試圖衝撞女警，還好女警機靈，馬上拔走他機車鑰匙，再與男警聯手將人拉下車並壓制，但過程劉男仍不斷掙扎，咬傷男警手背，警方最後忍不可忍，拿出辣椒水噴灑將他制伏，並依照妨害公務罪嫌，將其移送法辦。

因為辣椒限購導致這起衝突，店家澄清內部絕非飢餓行銷，確實是產地辣椒減產供貨不足，加上產品皆為純手工，目前店內還在消化去年11、12月的網路訂單，實在供不應求才規定限量，盼客人體諒包容，也感謝各界支持。

大鬧店家的劉男先試圖騎機車衝撞女警，再咬傷男警手背，警方最後忍不可忍，拿出辣椒水噴灑將他制伏，並依照妨害公務罪嫌，將其移送法辦。（圖／王志偉提供）

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(中時新聞網)