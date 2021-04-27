台股今天開高後壓回平盤附近，盤中呈現150點之間來回震盪，資金還是停留在電線電纜、航運及面板等近期熱度高的族群，在權值股沒有太大表現下，終場以17595.9點作收，上漲23.61點，漲幅0.13％，成交金額4960.07億元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，國際股市都出現漲多整理，加上美國科技類股弱勢，外資整體買超額度並不明顯。對台股指數最重要的部分在電子股身上，電子股成交比重降到5成，資金顯然還沒有回到電子股，外資操作大型股但指數不動，導致漲勢趨緩，短線台股維持震盪整理。因此，先觀察這周蘋果財報，科技股如果能拉動資金回流，台股電子股才有接棒機會。

雖然資金流不利於指數，短線也漲多，但台股後續還是有創高機會，研判呈現驚驚漲的走勢。蔡明翰建議，短線資金一直徘徊在航運跟原物料，這些族群壓回還是會創高，資金不轉向都不預設高點。長線仍逢低佈局電子股為主，如果出現電子股成交占比回到常態的7成，就要注意近期強勢的傳產股是否到頂了。

集中市場成交金額在5000億元沒有太大問題，不至於過熱，主要一大因素是當沖量造成，反而顯示市場有熱度，有熱度才有指數空間，爆量不完全是負向。

櫃買市場今天同步收高，來到214.49點，上漲1.54點，漲幅0.72％，成交金額875.09億元。

(時報資訊)