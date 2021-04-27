集保結算所今（27）日宣布推出「集保e存摺」APP連結銀行新功能，投資人除可同時查閱、整合檢視名下多本證券帳戶餘額及交易明細外，亦可使用新功能連結往來銀行，檢視銀行存款帳戶餘額及交易明細資訊，「e手掌握」款券資訊、即時獲取證券市場整合資訊。

集保董事長林修銘表示，「集保e存摺」上線4年來用戶數已突破220萬戶，為滿足投資人方便辦理證券買賣交割及款項劃撥作業期望，首波與一銀、華銀、中信、國泰世華、兆豐、元大等6家銀行合作，提供投資人透過「集保e存摺」APP連結投資人往來銀行。

林修銘表示，投資人藉此服務能跨越不同銀行、檢視其銀行存款帳戶資訊服務。除了現有6家合作銀行外，多家銀行正與集保進行連線測試，相關測試完成後將陸續提供此項服務，提供投資人更多便利。

集保指出，此次經由財金公司「開放API平台」連結多家合作銀行，辦理開放銀行第二階段「消費者資訊查詢」業務，提供投資人透過「集保e存摺」APP查詢各家銀行存款資訊服務。與財金公司建立的連線架構，亦樹立金融市場款券服務2大平台合作典範。

集保表示，此次新功能亦呼應金管會推動開放銀行政策，希望銀行開放資料促進更多跨業加值服務的目標。未來將與周邊單位響應「金融科技發展路徑圖」政策規畫，協助市場發展「資料共享」及「數位基礎建設」等政策目標，共同打造金融科技發展生態系。

「集保e存摺」APP自2017年推出以來，首先整合投資人名下跨券商的證券資產，2019年提供境內基金資產資訊，此次加入連結銀行新功能，使投資人可一次查詢證券、基金及銀行等跨資產整合資訊，並可搭配使用股東權益及連結股東e票通等加值服務。

集保表示，「集保e存摺」透過持續新增功能，提供投資人跨資產、跨帳戶的多元資產管理整合服務。未來將持續聆聽用戶意見開發更多好用功能，精進「集保e存摺」APP的使用者介面及體驗。

(時報資訊)