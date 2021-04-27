蔡總統27日頒發慰勉金給經濟部和水利署工作人員，感謝協助開挖抗旱水井的辛勞。（盧金足攝）

中央公園下方的地下水源穩定，中央將開鑿20口民生用水井，預計每日可供2萬噸民生用水，供應8萬人使用。（盧金足攝）

台中市副市長令狐榮達27日陪同蔡英文總統至中央公園視察抗旱水井工程，對於不少市民及產業，受到停水或減少供水影響，當面向蔡總統建言，請中央研議紓困措施，他也代表市長盧秀燕及台中市民感謝蔡總統親自到台中關心水情。

台中市府配合經濟部水利署及台灣自來水公司推動「抗旱2.0計畫」，透過西屯區泰安水井觀測站調查地下水狀況，評估中央公園下方的地下水源穩定，開鑿20口民生用水井，預計每日可供2萬噸民生用水，供應8萬人使用，日前已開鑿完成2口井，後續再鑿18口井，市府與中央共同監測水質，維護民眾用水安全。

蔡總統表示，面對56年來最嚴峻旱象，經濟部及相關單位自去年7月開始，透過水資源管理與調配，加速完成水資源建設，其中「抗旱2.0計畫」由中央於中部積極開發伏流水及鑿井等水源，感謝市府評估並提供可開發地點，協助中央開鑿抗旱水井，在勤美之森及老佛爺新建工程工地設置行動淨水廠時提供行政協助，讓經濟部在最短時間內拓展緊急水源。

經濟部長王美花指出，台中地區擁有得天獨厚的條件，地下屬卵礫石層，中間含水層厚且不易有地層下陷問題，鑿井的出水量及水質良好；台中工地地下水水量充足，透過淨水設施過濾，每日可提供4.8萬噸用水。

令狐榮達說，市府持續開源節流，除積極宣導民眾節約用水，充分利用地下水與水井資源，藉由水資源回收中心讓汙水淨化再利用；市府全力配合中央開發新興水源，協助申請程序、用地取得、交通管制等行政作業。

經發局指出，中央公園水井產水經檢測水質良好，可供台水公司淨化轉換成民生自來水後，建設局隨即派員現勘，確認鑿設位置與期程後提供行政協助。

水利署也於豐原區葫蘆墩公園及田心公園規劃鑿設6口民生用水井，持續緩解台中水情，水質經檢測若符合標準，將朝納入自來水管網辦理，並由台水公司監測確認水質，環保局加強抽測檢驗，維護民眾健康。

市府各單位尋找替代水源，包括新建建築工地地下水資源共4.8萬噸、緊急抗旱井共11.5萬噸、伏流水開發共6.5萬噸，緊急海淡廠共1.5萬噸，預計5月底全數完成後，供水系統每日可增加24.3萬噸公共用水，減緩水庫用水負擔，降低民眾生活衝擊。

(中時 )