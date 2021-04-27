僑泰高中餐飲科學生陳俊宇(左起)奪下中餐烹飪項目第1名，開心與校長溫順德合影。(僑泰高中提供／林欣儀台中傳真)

就讀台中市僑泰高中餐飲科的陳俊宇，從小對餐飲相當感興趣，不但主動請纓、投入選手培訓行列，被老師稱為暖男的他，為了「用料理讓人幸福」，不斷努力練習，從失敗中汲取經驗，參加今年全國技能競賽中區分賽，奪下中餐烹飪項目第1名。

僑泰高中指出，第51屆全國技能競賽中區分區賽成績出爐，今年學校共有6名選手獲獎，除奪下中餐烹飪冠軍的陳俊宇，另服裝科學生任婕、陳宥羽及謝佩櫻分別獲得國服職類第2、4及5名，而馬銜佑、涂詠筑分獲服裝創作第2、3名，展現耀眼成績。

提到對餐飲的喜愛，陳俊宇說，因家中經濟不富裕，他從小就打工、貼補家用，深深感受到對烹飪的喜愛，國中會考結束後，毅然選擇離家遠的僑泰餐飲科就讀，希望自己的「料理可以使人幸福」，讓吃到他烹調食物的人都能感受到他對食物的用心。

陳俊宇的指導老師郭小萍說，他雖話不多、但很體貼，是標準的暖男。主動請纓加入選手培育的陳俊宇從高二開始參加各項競賽，也獲獎無數，但上學期參加全國技藝競賽時，因對「糖醋魚」項目的刀工認知與評審有落差，只獲得金手獎第7名，陳俊宇不沮喪，記取教訓且更努力，這次終於奪金。

此外，奪下國服類第2名的任婕是左撇子，為能熟練縫紉工具，她不斷練習、找出自己的弱點並尋求突破，甚至主動留校練習，連師長都對其認真的態度感到感動。另謝佩櫻的母親從事服裝修改工作，她從小耳濡目染，對縫紉相當喜愛，比賽前留校練習到晚上112點，努力終於有了成果。

僑泰高中校長溫順德表示，學校提供優質訓練場所及設備，加上指導老師們犧牲假日辛苦訓練，學生們在今年中區競賽展現絕佳成果，他特別向董事會爭取經費、補助選手訓練材料等，盼學生們沒有後顧之憂，能積極爭取好成績。

(中時 )