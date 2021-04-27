高雄30多年老字號「南和泳池」驚傳6月底熄燈，高市議員黃紹庭今（27）日爆料，地主南和興產有意將土地收回，並連同私有地五福公園，解除當年與高市府的獎勵投資契約，再轉向都發局申請都更，讓「綠地就變建地」，土地市值上看百億，但市府態度曖昧不明。高市府回應，目前仍維持公園跟泳池使用。

黃紹庭指出，高雄五福公園占地1.6公頃，位於中正、凱旋、和平路口的三角塊狀土地，該地緊鄰文化中心，也是市中心少見的大綠地，然而他近日接獲泳客陳情，南和花園活水休閒館將在6月底被迫歇業，目前泳池也私下告知會員，不再續約。

高雄南和泳池驚傳6月熄燈，高市議員黃紹庭爆料，地主有意收回。（黃紹庭提供／柯宗緯高雄傳真）

黃紹庭還原這段歷史，民國67年時，地主南和興申請開發土地，高市府核准開發作為泳池，但依獎勵投資辦法，一部分作為公園綠地，但沒有徵收私有地。

黃紹庭出示公文指出，去年8月南和興已向申請撤銷原投資核准案，有意把泳池跟公園廢除，恢復公共設施保留地後，地主就可以提出都更變成建地；市府有權利決定，這塊地目用途，卻態度曖昧不明，屆時恐讓財團獲利，市民卻失去綠地。

高市議員黃紹庭爆料，地主南和興有意收回南和泳池，將1.6公頃五福公園「綠地變建地」。（黃紹庭提供／柯宗緯高雄傳真）

黃紹庭呼籲，工務局、都發局，在獎勵投資的合約沒有廢止之前，私人地主要片面解除，希望一切依法行政，讓公園及泳池繼續維持現狀，滿足當地民眾需求。

工務局長蘇志勳回應，目前維持公園跟泳池使用狀況，會與都發局來協調後續走向。都發局長楊欽富說，地主確實有來陳情公設解編，但目前沒有核准變更，未來市府會再通盤檢討。

(中時 )