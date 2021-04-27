華聯國際出品的電影《我的少女時代》，全球的票房共計新台幣25億，成為國內外知名的電影，而去年出品的《想見你》影集，贏得4項金鐘獎，華聯國際多媒體公司董事長謝國樑28日將現身《想見你》的拍攝場景開南大學演講，分享自己從國外留學到國際電影文創的相關經驗。

謝國樑長年在美國求學，取得南加州大學社會系學士、麻省理工學院科技管理學碩士及政治大學法研所碩士，俱備跨領域的學歷，在經歷上相當豐富，擔任三屆立法委員，也擔任華聯國際多媒體公司董事長、英文中國郵報董事長等重要職位。

開南大學表示，參與這次講座的對象主要是電影系、資傳系與應英系的同學，謝國樑藉由這次演講的機會，分享美國留學與影視領域的豐富經驗，也透過自身的經驗，讓學生能從這次的演講中獲得第一手國際影視內幕消息。

開南大學校長林玥秀表示，這次名人講座讓同學能藉此難得機會直接與影視知名人士在課堂中直接對話，讓學生在校園就能獲得留學與影視實務經驗，期許這個活動能讓開南大學校園更國際化，並增加實務色彩。

(中時 )