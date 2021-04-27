積極推動國旅，台灣高鐵公司從27日起推出「美好搶先GO」台灣高鐵旅運振興方案，首波是7天限定銷售（4月27到5月3日）1人即可成行的「高鐵假期快閃專案」，有13條「搭高鐵送住宿」、6條「搭高鐵送租車」指定行程。

4月30日到7月6日出發者，TGo會員再享50點TGo點數換購高鐵標準車廂對號座5折優惠（搭乘期間是9月1日到12月31日不限區間、車次，惟疏運期不適用）。

高鐵營業資深副總孫鴻文說明，高鐵假期「快閃專案」13條指定住房2日自由行，搭配台北、台南、高雄等地飯店。以平日1人成行、台北出發且入住和逸飯店･高雄中山館為例，每人2980元，等同住房免費。

另外也提供台北、台南、左營3站共6條租車行程優惠，以平日1人成行、台北出發至左營，租車24小時為例，一樣只要2980元，等於買高鐵來回車票就送租車。2人同遊者選擇不同行程，還可獲得房型升等、加贈晚餐、車型升等。

另外大學生且同時是TGo會員者，購買5月11到6月10日期間出發的大學生指定優惠車次，累計搭乘金額每滿600元即可獲贈指定車次標準車廂對號座65折電子優惠券1張，每個會員帳戶最高回饋2張，且不限學生使用。

(旺報 )