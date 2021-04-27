基隆市近年不斷推動措施改善空氣品質，今年1月1日PM2.5已晉升為「二級防制區」。（陳彩玲攝）

市長林右昌表示，今年1月1日本市PM2.5已晉升為「二級防制區」。（陳彩玲攝）

基隆市近年不斷推動措施改善空氣品質，今年1月1日PM2.5已晉升為「二級防制區」，平均值也低於美國標準，市長林右昌表示，下階段將以世界衛生組織建議的標準年平均值10μg／m3為目標邁進，預計2025年達標。

台灣PM2.5年平均值標準為15μg／m3，依據行政院環保署空氣品質監測資料顯示，基隆市PM2.5已從2014年平均18.1μg／m3，下降到2020年平均11.1μg／m3，這幾年已改善將近40％，甚至低於美國標準12μg／m3。

林右昌說，改善空氣品質的工作不能一蹴可及，必須透過歷年各項策略逐步的推動，並提及，自2018年就要求協和發電廠全面使用低硫燃料油及完成汙染防制設備更新，降低汙染物排放，加上1、2號機組2019年底除役，排放量削減近8成，成為老舊電廠與城市發展共存的新典範，下個階段將以世界衛生组織建議的年平均值10μg／m3為目標邁進

環保局長賴煥紘指出，環保局這幾年推動各項策略，包括港區管制、機車汰舊加碼補助、1至3期老舊柴車汰舊、逸散汙染管制、減少營建工程汙染，以及餐飲業油煙管制等，透過多管齊下且長期的規畫，期許2025年可達到WHO建議標準，讓基隆市有更好的空氣。

此外，基隆市政府也邀請市民朋友加入改善空氣品質的行列，於民俗節日盡量減少燃燒紙錢祭祀行為，透過「以善代金」的方式，誠意不減更環保，同時也可選擇綠色餐廳、環保標章旅館、汰換新購電動機車及搭乘綠色運輸工具等低碳生活，讓生活更清新，市府將持續為基隆市的空氣改善把關，推動各項空氣汙染防制工作。

(中時 )