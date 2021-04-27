五一勞動節將至，yes123求職網27日公布最新調查指出，上班族普遍睡眠不足且三餐不正常，高達83.3％的上班族自認睡眠時間不充足，49.1％的人每逢上班日無法三餐正常吃飯；若衡量「實際」工作時間與「真正」休息時間，上班族自評「職場爆肝指數」平均為59.4分，其中，認為自己爆肝指數「滿分」（100分），更佔了一成（10.9％）。

yes123表示，若以「行業別」交叉分析，結果顯示，上班族自認為「最爆肝」的行業依序為：「餐飲住宿與休閒旅遊」（66.7分）、「大眾傳播與公關廣告」（65.1分）、「醫護與生技」（63.4分），以及「文（補）教業」（62.5分）、「民生服務業（不含餐宿休旅）」（61.3分）。

此外，上班族除了「勞力」也有「勞心」部分，yes123求職網詢問上班族，若衡量行業、職務與職位，覺得目前的「工作壓力指數」平均為64.8分，其中，自認壓力指數在「100分」滿檔的，也佔了一成（10.6％）。

yes123表示，同樣以「行業別」交叉分析，結果顯示，上班族自認「工作壓力」較高的行業依序是：「科技資訊」（72.1分）、「金融保險與會計統計」（70.8分）、「大眾傳播與公關廣告」（68.6分），以及「運輸與物流倉儲」（67.2分）、「醫護與生技」（65.8分）。

至於紓壓的方式，調查顯示，對上班族來說，在可複選狀況下，「自認最有效」的宣洩工作壓力方法，包括「大吃大喝」（37.7％）、「運動」（36.2％）、「睡覺」（33.3％），以及「向朋友、同事抱怨」（26.3％）、「聽音樂」（25％）。其他還有：「看電視」（24％）、「上網PO文發洩」（22.9％）、「看電影」（16.6％），以及「旅遊」（12.5％）、「逛街或上網購物」（11.5％）。

上述調查由yes123求職網於2021年4月7日到4月20日以網路問卷進行抽樣，調查已畢業（或退伍、免役），年滿20歲（含）以上，目前有工作的會員，有效問卷共1,266份，其中，男性佔646份，女性佔620份。

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