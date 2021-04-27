台北市長柯文哲近日質疑中央未告知疫苗到貨時程，導致無法制定北市府的疫苗接種計畫，衛福部長陳時中今天喊冤，強調我國採購的疫苗品牌與數量都曾對外報告過，至於疫苗到貨的時程，我們真的不知道，自己所得知的資訊也跟外界相同。
陳時中表示，疫苗到貨時程真的無法掌握，先前COVAX曾表達過最快疫苗會在二月進來，但最後還是拖到四月才來，因此完全無法掌握疫苗到貨時程，這一點指揮中心所得知的資訊與外界相同。
(中時 )
台北市長柯文哲近日質疑中央未告知疫苗到貨時程，導致無法制定北市府的疫苗接種計畫，衛福部長陳時中今天喊冤，強調我國採購的疫苗品牌與數量都曾對外報告過，至於疫苗到貨的時程，我們真的不知道，自己所得知的資訊也跟外界相同。
陳時中表示，疫苗到貨時程真的無法掌握，先前COVAX曾表達過最快疫苗會在二月進來，但最後還是拖到四月才來，因此完全無法掌握疫苗到貨時程，這一點指揮中心所得知的資訊與外界相同。
(中時 )
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