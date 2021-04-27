台北松山分局員警酒後與人起口角，有黑衣人闖入中崙派出所砸壞電腦，引起各界軒然大波。日前所長聲稱忘記復電重啟監視器設定，使監視器未拍下當時畫面，不過，北市警局長陳嘉昌27日表示，經救回監視畫面進一步調查，發現實情與所長說詞有出入，所長才坦承不慎「格式化檔案」，所長、副所長因有湮滅證據嫌疑，警方訊後依縱放人犯、湮滅證據函送地檢署。對此，台北市議員徐巧芯發文怒轟離譜。

徐巧芯今(27)日在臉書指出，原來日前黑衣人闖松山分局事件，沒有錄影畫面是遭到人為刪除！這讓徐巧芯怒轟離譜，表示她在第一時間就已經發出書面質詢，要求市警局針對此事進行更詳細的調查，畢竟觀察案情很明顯「水深不只如此」，各種說詞警方兜不上之處很多。

而目前影片已還原，發現所長和副所長描述的情況和影片不同，有湮滅證據嫌疑，依縱放人犯、湮滅證據函送所長、副所長，並將先前移送7人改為10人。徐巧芯表示，案情疑點、責任歸屬都還沒完全釐清，分局長只是「聽信」所長嗎？還是他從頭到尾都知情，也是共犯？相關內部的調查以及懲處都很重要，必須給民眾一個交代，她也會持續追蹤。

該案也引發討論，網友也在徐巧芯的貼文下面留言表示「丟人現眼，自欺欺人啊！人民保母耶」、「『完全沒有畫面！』後繼有人」、「好不容易建立的警察形象都被幾個害群之馬搞砸了」、「感覺有內情，所以才冒險湮滅證據」、「柯p出來面對」、「是分局長還是前所長說謊呢？」

該案在下午也有了最新進展，由於警方說法一變再變，如今卻又演變成警察公然說謊，甚至還有正、副所長因刪除重要監視器畫面遭送法辦，引起民眾負面觀感，警政署認為嚴重影響警譽，中午立刻決定將分局長林志誠拔官，並火速將調職公文送往內政部長徐國勇辦公室批示。

(中時新聞網)