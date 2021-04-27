擁有「小曾愷玹」之稱的鄔又曦，曾以「最美護理師」身分上過節目，從護理師轉戰直播圈後，瞬間累積超高人氣，除了是直播天后外，去年更接下12支廣告，人氣持續攀升，近日她被突擊私下素顏倒垃圾的模樣，沒想到真面目曝光後，讓網友都直呼：「又戀愛了」。

鄔又曦近日上《綜藝大熱門》「捕獲野生明星」單元，只見她穿著外套與洋裝式睡衣，頭髮隨意夾起，拎著兩袋垃圾狂奔出門倒垃圾，絲毫不知道已被製作單位拍下她私下模樣。

鄔又曦素顏連吳宗憲都讚漂亮。(圖／翻攝自綜藝大熱門YouTube)

鄔又曦素顏和完妝基本沒差距。(圖／翻攝自綜藝大熱門YouTube)

特派員大根也故意上前攔截，藉口她垃圾未做分類，實際上是近距離拍攝她真實樣貌，而素顏的她狀態相當好，完全沒什麼差別，讓主持人都忍不住驚呼「也太漂亮」。

而她也以無濾鏡且脂粉未施的模樣進入棚內，皮膚光滑無瑕疵，讓吳宗憲猛誇「皮膚很好」，現場還曝光她當天一系列的無濾靜美照，根本和完妝後沒有變化，讓陳漢典也傻眼直呼：「妳根本是仙女」。

她也被現場男來賓選為無濾鏡女神，而她可愛不做作的表現，也讓網友留言狂讚「素顏與完妝幾乎沒差距耶」、「她這樣更值得讓人喜歡」、「看完這集瞬間戀愛」、「如果又曦自稱台灣第二美女，有誰敢爭第一」。

鄔又曦連倒垃圾都超美？獲封無濾鏡女神第一名。(影／取自綜藝大熱門YouTube)

(中時新聞網)