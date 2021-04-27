華航機師風波未歇，台北市副市長黃珊珊昨透露自己是看電視才知道台科大有60幾名學生在16日參加台北清真寺的聚會，但中央卻未通知地方政府，直言離譜。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，昨天早上有通知台北市衛生局說，我們看到新聞，提醒台北市有這樣的訊息。
陳時中表示，疫調一定是中央、地方密切合作，《傳染病防治法》也很清楚，疫調是地方進行，向中央報告。他認為，把去過的人列入自主健康管理，持續掌握名單，有症狀就通報採檢才是現在要做的事情。
(中時 )
華航機師風波未歇，台北市副市長黃珊珊昨透露自己是看電視才知道台科大有60幾名學生在16日參加台北清真寺的聚會，但中央卻未通知地方政府，直言離譜。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，昨天早上有通知台北市衛生局說，我們看到新聞，提醒台北市有這樣的訊息。
陳時中表示，疫調一定是中央、地方密切合作，《傳染病防治法》也很清楚，疫調是地方進行，向中央報告。他認為，把去過的人列入自主健康管理，持續掌握名單，有症狀就通報採檢才是現在要做的事情。
(中時 )
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