F-35I「全能王」（Adir）

以色列空軍在接收新戰機時，認為最重大的要素之一，就是作戰航程，這早已不是秘密。也正由於這點，它成了要求為F-35戰機增加油箱的第一名用戶。

據《航空家》（Aviationist）網報導，早在這款5代戰機的系統設計與研發（system design and development，SDD）階段，以色列就首度針對量身訂製的5代戰機F-35I「全能王」（Adir）展開研究，但自2019年以後，起碼在網路上，就沒有新研究再出現。

直到幾天前，以色列新聞網Walla 才報導，該國空軍仍在特拉諾夫（Tel Nof）空軍基地飛行測試中心（Flight Testing Center，FTC）研製外掛可拋式油箱。

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Three new "Adir" (F-35I) aircraft touched down at Nevatim Airbase in Southern Israel today. The new advanced jets will join the lines of the 116th ("Lions of the South") Squadron to strengthen the IAF's operational capabilities 🇮🇱 pic.twitter.com/EAiEIlvTZ2 — Israeli Air Force (@IAFsite) April 25, 2021

以國認為，這有助於F-35I在無須空中加油的狀況下，完成遠離國界的「第3環」（third circle）長程作戰任務，也就是針對伊朗等目標的打擊。此外，報導也提及，F-35I與以色列製飛彈的整合已有重大進展。

據《以色列時報》（The Times of Israel）報導，所謂的「3環」是指以色列直接面臨的威脅。其中第1環是以色列邊境的哈瑪斯（Hamas）等小型恐怖組織，第2環是敘利亞部隊和真主黨（Hezbollah）等較大的威脅，至於第3環則是如伊朗和伊拉克等，那些和以色列並不相鄰的國家。

而研製新油箱是以色列國防部，空軍和國防產業界攜手合作，致力提升以色列國防軍（Israel Defense Forces）戰略能力，以對付第3環國家的結果。由於外掛新油箱不能太過影響F-35的隱形性能，因此相關研發過程相當棘手，主要只能靠調整外型和選擇材料來達成目標。

(中時新聞網)