以色列空軍在接收新戰機時，認為最重大的要素之一，就是作戰航程，這早已不是秘密。也正由於這點，它成了要求為F-35戰機增加油箱的第一名用戶。
據《航空家》（Aviationist）網報導，早在這款5代戰機的系統設計與研發（system design and development，SDD）階段，以色列就首度針對量身訂製的5代戰機F-35I「全能王」（Adir）展開研究，但自2019年以後，起碼在網路上，就沒有新研究再出現。
直到幾天前，以色列新聞網Walla 才報導，該國空軍仍在特拉諾夫（Tel Nof）空軍基地飛行測試中心（Flight Testing Center，FTC）研製外掛可拋式油箱。
以國認為，這有助於F-35I在無須空中加油的狀況下，完成遠離國界的「第3環」（third circle）長程作戰任務，也就是針對伊朗等目標的打擊。此外，報導也提及，F-35I與以色列製飛彈的整合已有重大進展。
據《以色列時報》（The Times of Israel）報導，所謂的「3環」是指以色列直接面臨的威脅。其中第1環是以色列邊境的哈瑪斯（Hamas）等小型恐怖組織，第2環是敘利亞部隊和真主黨（Hezbollah）等較大的威脅，至於第3環則是如伊朗和伊拉克等，那些和以色列並不相鄰的國家。
而研製新油箱是以色列國防部，空軍和國防產業界攜手合作，致力提升以色列國防軍（Israel Defense Forces）戰略能力，以對付第3環國家的結果。由於外掛新油箱不能太過影響F-35的隱形性能，因此相關研發過程相當棘手，主要只能靠調整外型和選擇材料來達成目標。
(中時新聞網)
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