台中東區1名50歲的吳姓婦人日前因癲癇發作，倒下時不慎傷及頭部，經送醫包紮治療後自覺無礙，於同日再度出門購物，沒想到在過馬路時再次發病，仰躺於斑馬線上動也不動，當時幸有員警巡邏經過，發現有人倒地立即上前關心，及時協助將頭部再度受創的吳婦送醫救治。

台中市政府警察局第三分局立德派出所巡佐楊青峰日前巡邏行經東區東門路與東福路口時，發現斑馬線上竟有一婦人仰躺在路上一動也不動，楊員立即停車戒護並上前關心。該名婦人一開始意識不甚清楚，休息一陣子後向員警表示自己沒事，在楊員的攙扶下才緩緩坐起身，經了解50歲的吳姓婦人有癲癇病史，平時都有服用控制藥物，她稱自己的症狀和一般發作時會痙攣的人不同，平時都很正常，只有偶爾才會有意識喪失的情形。

吳姓婦人說，其實當天稍早在北區某公車站牌前等公車時，就曾癲癇發作喪失意識，倒下時頭部撞擊到尖銳處因而流血送醫，經過醫院診治沒有大礙，包紮後就與家人一同返家，在家休息了一會自覺沒有異狀，便獨自出門買菜，沒想到卻在過馬路時又突然發作，才會失去意識跌到在地，直到員警將她喚醒。

因吳姓婦人後仰跌倒時又傷及同一處傷口，當場鮮血直流，楊員擔心原本無須縫合的傷口症狀加重，於是通報救護車協助就醫，對於員警的熱心，吳姓婦人也深表感謝。

警方提醒民眾家中如有癲癇病史或失智症患者，應多加關懷儘量避免單獨外出，以防外出時病發無法即時救治，衍生危險;民眾外出如有發現有人身體不適路倒需要緊急就醫時，務必保持冷靜，不要慌張，可以立即撥打「119」請救護車前往協助就醫，必要時警方也會派員前往協助。

(中時 )