市長盧秀燕說，雖中央宣告廢除中市食安自治條例部分條文，但台中堅決拒絕萊豬，一旦查到一定上網公告。(陳世宗攝)

中央今年元旦起開放萊豬進口，台中市政府堅決拒萊豬，除要求相關業者落實肉品產地來源標示，加強查驗進口、製造業者、販售通路及校園、社區、長照養護機構等場域等；市長盧秀燕說，雖中央宣告廢除中市食安自治條例部分條文，但台中堅決拒絕萊豬，一旦查到一定上網公告，讓市民知道哪些商家使用萊豬。

台中市議會27日進行專案報告，市議員朱暖英、劉士州、黃馨慧、賴佳微、賴義鍠、冉齡軒、李中、陳成添、邱素貞、李天生、林德宇等，關心台中市防止萊克多巴胺肉品進入台中的稽查管制機制，並嚴禁相關加工食品進入校園。

朱暖英說，不論賣場餐廳小吃攤幾乎都是標示台灣豬，這些我們都可以信賴店家的誠信，除一些加工肉製品外，市面上看不到有標示進口豬；市府有責任，更進一步了解這些進口豬用去哪裡？

黃馨慧指出，二度加工很難、幾乎無法檢驗是否含有瘦肉精？縱使有標章也無法保證「一定不會用」萊豬，為了孩子健康成長，若市府無法拿出有效作為，為避免萊豬爬上學生營養午餐餐盤，建議市府學校全面停用牛豬加工食材。

李中提議修改台中市學校午餐自治條例，全面要求校園禁止使用任何加工品，讓學童只吃食物不吃食品，徹底落實營養健康；並邀集其他議員進行連署，在5月份第7次會議上提案，後續讓法規委員來進行相關修正案的審議，以確實保障臺中市學童的飲食安全。

盧秀燕強調，針對台中市食安自治條例部分條文遭中央宣告無效，市府已循行政救濟管道爭取，並廣納民意與議會合作，由市議會向司法院大法官聲請釋憲，呼籲中央尊重地方自治法規，全力維護市民健康。

(中時 )