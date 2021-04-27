珍愛藻礁、反萊豬等四大公投案將在8月28日進行投票，民眾黨立法院黨團日前公布主張「兩好兩壞」，珍愛藻礁及反萊豬兩案投同意票，另兩案重啟核四、公投綁大選則投下反對票。為加強公投主張論述，民眾黨今宣布，5月2日舉行四大公投案首場系列「未來能源轉型研討會」，預計5中下旬在全台舉辦超過300場次實體宣講活動，搭配200次網路宣傳活動，希望透過積極社會溝通過程，讓民眾做有利的投票決策。

民眾黨發言人張清俊指出，面對四大公投案投票，黨主席柯文哲指示全力向社會溝通民眾黨立場，希望透過通民投票，表達守護台灣的決心，因此，民眾黨接下來規劃一連串宣講、論壇、座談會等活動。

民眾黨智庫5月2日將舉辦未來能源轉型研討會，預計出席名單除柯文哲、黨祕書長謝立功及黨籍立委，也邀請經濟部次長曾文生、民團代表及台電等，希望透過專家學者共同關心未來核能跟能源轉型議題，是民眾黨公投系列活動宣講活動的首場次。

根據民眾黨規畫，5中下旬將展開全台各地公投系列活動，包含論壇、座談會、網路直播等活動，實體活動會有黨員見面會、街頭短講、快閃說明會，各地方黨部也規劃將到夜市、街頭發文宣面紙、折氣球，宣傳公投理念。

張清俊表示，近期將在民眾黨官網設置公投宣導執行專區，隨時更新宣講及座談會等活動詳情；為協助宣導公投理念，地方黨部舉辦種子教官講習，預計5月中旬完成培訓，屆時將協助全台助講。

(中時 )