成立MOMO TV的優視傳播股份有限公司2008年將「焦糖哥哥」4字登記為商標，藝人陳嘉行2019年5月向智慧財產法院申請廢止註冊獲准，優視傳播提出訴願遭駁後，提出行政訴訟。智慧法院近日判決，認為優視傳播在「焦糖哥哥」商標在廢止申請前3年，確實沒有使用該商標，符合商標法申廢規定「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年」，判優視傳播敗訴，全案可上訴。

判決書指，優視傳播2008年6月27日將「焦糖哥哥」商標註冊，並將其分類在各種書刊雜誌文獻出版發行、舉辦各種講座和親子活動節目、網路、電視、廣播等服務使用，而商標延展註冊只到2018年底。

陳嘉行2019年間以商標法「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年」規定向智財院申請廢止商標獲准。優視傳播便提出行政訴訟，拿出「momo親子台」YouTube註冊帳號資料、「MOMO歡樂谷」系列專輯等光碟、DVD專輯，證明商標註冊後有在電視節目上使用，並稱與陳嘉行簽訂的契約書、合約書內容中沒有指「焦糖哥哥」4字是他的藝名，焦糖哥哥僅是契約約定的角色扮演，並認為智財院處分有違信賴保護原則。

而陳嘉行也向智財院聲明請求駁回，他表示，「MOMO親子台」頻道等系列節目，有「焦糖哥哥」字樣出現，僅是對出場人員身分的介紹，沒有特別顯著性，並非商標使用，消費者無法得知「焦糖哥哥」有識別性。智財院認為，節目上使用焦糖哥哥文字、角色設定或扮演等非商標使用，判優視傳播敗訴。

(中時 )