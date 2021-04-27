1月21日台股大盤收盤價首次站上「萬六」，之後一路震盪走揚，並在4月15日攻上「萬七」，傳產類股位居首功，但連日飆漲後，導致傳產族群乖離過大，加上指數融資水位創下十年新高，一度引爆市場賣壓，所幸電子族群經過沉澱，開始重獲市場青睞，盤面上類股仍維持著良性輪動的格局，首次上「萬六」以來大盤已有7.1％漲幅，一般台股型基金有8檔投資效能亮眼。

觀察台股基金表現，除報酬率外，同時觀察衡量基金是否能用越小波動創造越高獲利的夏普值。根據投信投顧公會資料顯示，至3月底國內一般台股型基金2年期夏普值均值為0.3832，篩選夏普值在均值之上，並且首次「萬六」以來，報酬率超過二成的國內一般台股型基金，共計有8檔表現亮眼。

即群益長安、統一黑馬、兆豐國際第一、富蘭克林華美第一富、新光台灣富貴、日盛精選五虎、新光大三通及元大2001。在震盪的盤勢中，仍能穩健成長並有效控制波動度，彰顯投研團隊的專業操盤能力。

日盛投信表示，歐洲央行（ECB）上周決議按兵不動，聯準會（Fed）持續寬鬆鴿派政策，因此美債殖利率4月以來持續回落，國際股市資金充沛，預期將有利延續近期市場的風險偏好。大盤原由金融、傳產領軍攻高，之後交由電子接棒，由此可見，盤面上類股仍維持著良性輪動的格局，現階段量價齊揚未改偏多態勢，台股後市不看淡。

日盛精選五虎基金經理人陳思銘指出，目前加權指數各期均線維持多頭排列，技術線型續強。觀察台股基本面，4月較3月更樂觀，半導體及5G供應鏈紛紛上修訂單狀況，沒有重複下單問題，只有缺料問題，半導體庫存水位由101天下降至96天，大部分公司第一季營收及獲利，均較去年第四季預估值樂觀，目前正值美股及台股第一季財報登場，財報利多可期，有利多頭行情延續。

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