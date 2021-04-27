現今許多國小教育跳脫傳統框架，邁向創新的思維，不單只是學習一般學科，更鼓勵學生們走出教室，多體驗不同的創新課程，像是深入社區探查、各類藝術實作等等，讓學生能提早探索自己的興趣及所長。位在文山區的木柵國小及興隆國小4/24舉辦園遊會，以環保與「創客」(Maker)為主題，讓學生發揮創意，培養思考能力。長期深耕在地的永慶房屋，對於學校活動皆熱情響應，今年就贊助兩所國小一共近80頂帳篷，永慶的同仁於活動當天更是到場協助，為活動盡一份心力。

木柵國小感恩園遊會 不只環保更富有教育意涵

木柵國小在課業學習之外，提供許多體驗戶外的課程，像是基礎游泳教學、動手種植物等創新且實用的內容，今年更是第三年提倡無塑環保園遊會，以「愛在飛揚」家庭感恩園遊會為主題，期望藉由活動凝聚家庭的向心力。

木柵國小校長林秀勤表示：「學生們將平常在課堂上所學到的知識及技能展現在園遊會上，每個班級都發揮創意，設計特色的小遊戲，讓所有參與者都玩得開心、玩得有意義！此外，我們還舉辦舉辦跳蚤市場，希望傳遞『珍惜每一件物品』的概念。」

永慶房屋文山區店經理趙志倫分享:「學校不僅是傳授知識的地方，也是活力與精神的象徵，木柵國小更是文山區的重點小學，學校經常有許多寓教於樂的活動，我們只要學校有活動，都會積極響應協助校方，把學校創新、活潑的精神發揚光大，也促進商圈繁榮，讓文山區變得更美好。」

除了跳蚤市場、遊戲攤位等，木柵國小「愛在飛揚」家庭感恩園遊會，當天還有「看海報抽大獎」活動，針對性別平等、生命教育等議題以創新、簡易的方式作宣導，讓園遊會不只有趣好玩，更富有教育意味。

永慶房屋擺設茶水補給站，協助木柵國小園遊會更圓滿順利。(圖/永慶房屋提供)

興隆國小創客學習博覽會 永慶房屋認同理念全力支持

同樣位在文山區的興隆國小致力培養學生們創意思考、動手實踐的能力，以「培養創客智慧家」為核心，「創客」源自英文「Maker」和「Hacker」兩詞的綜合釋義，鼓勵學生動手自造、實現夢想，興隆國小希望學生以「創客」為目標，讓學生有更多機會體驗不一樣的事物，多元發展激盪出新創意！

興隆國小園遊會攤位多元且具創意，鼓勵學生多元發展。(圖/永慶房屋提供)

今年興隆國小園遊會以「興隆創客展亮點，跨域創新博覽會」為主題。園遊會當日舉辦學生們的創客靜動態作品展，更邀請到「隆宛然布袋戲團」表演，豐富的活動吸引大批學生家長到場共襄盛舉，為了防疫需求，永慶房屋在入口處歡迎來賓到場、協助量體溫。

興隆國小校長張文壽表示：「學校以『培養創客智慧家』為教學核心精神，發展許多跨領域的創新課程，希望激發學生創意思考能力。這次園遊會有學生自製的桌遊、環保創意遊戲、密室逃脫等多元創意攤位，結合學生們日常的學習成果，也感謝永慶房屋熱情贊助帳篷協助活動順利舉行。」

永慶房屋文山區店協理馮仕坤表示:「永慶與興隆國小一直維持著良好的關係、互動頻繁，今年已經是第五年贊助，我們非常認同校方的創新教學理念，讓學生們從小就培養創意及獨立思考的力，這樣有意義的活動我們當然要大力支持！這次提供近30頂帳篷，未來也會持續服務商圈、學校，共創美好未來！」

興隆國小創客學習博覽會，永慶房屋支持校方理念，大力贊助活動舉辦。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)