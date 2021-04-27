【愛傳媒特約記者吳思賢報導】清朝台灣最傳奇的人物，莫過於霧峰林家的林文察。林文察以手刃殺父仇人的待罪之身，投身軍旅將功贖罪，帶領台勇在浙江福建多次以寡擊眾打敗太平軍，短短五年成為從一品的提督，又平定台灣有史以來最大的民變「戴潮春事變」，卻在最輝煌的時候神秘陣亡，留下許多歷史謎團。

霧峰林家第五代的林文察生於道光八年、1828年，在同治三年、1864年因公殉職後，霧峰林家根據林文察的仿真畫，泥塑而成塑像，至今已經超過150年歷史，一直是霧峰林家的重要傳承。不過1981年《漢聲雜誌》元月號專文介紹林文察並且攝像，後來塑像遭竊失蹤，整整40年都沒有消息。霧峰林家第九代的林光輝知道高祖父的塑像遭竊之後，多年來遍查各地古董店，但是皆無所獲。2020年得知塑像的消息，林光輝急欲買回，但是遭到族人以「購買贓物罪」威脅，幾經波折之後，由南天宮購得，這時距離塑像失蹤已經超過40年。南天宮並且安排了2021年4月24日林文察塑像回到霧峰林家「宮保第」公媽廳的活動，充滿歷史意義，而且令人感動。

了解歷史脈絡的人都知道，南天宮跟林文察的關係非常密切，宮裡所供奉老五媽祖，乃是1863年林文察返台平亂時，供奉於船首的「船頭媽」，本來也供奉於霧峰林家，後來建廟（南天宫）祭祀。

4月24日在霧峰南天宮、大里杙福興宮等5間媽祖宮廟神轎的陪同之下，林文察塑像終於回到「宮保第」內的公媽廳，這是塑像失蹤40多年後的歷史性一刻，不只對霧峰林家意義非凡，對地方文化的傳承也具有重大意義。

林文察塑像在5間媽祖宮廟以及陣頭的陪同下，先繞行鄉里，沿途吸引許多民眾的關心。塑像進入「宮保第」門庭時，由第九代的玄孫林光輝代表、率領家族子孫恭迎，地方重要人士也都到場見證歷史性的一刻，場面非常具有震撼性。

當天負責主祭的林光輝表示，林家由開台祖林石開創，一步一步站穩腳跟，如今的功業主要是由林文察奠基，他的兒子林朝棟、孫子林祖密一脈傳承，一門忠烈，這是霧峰林家應該永遠銘記的傳家精神，後代子孫絕對不能只談榮華富貴。林光輝說，如果林家子弟僅以富貴驕人，卻不談忠烈事蹟，必然令人感慨萬千。

林文察雖然是清朝台灣最傳奇的人物，不過因為許多歷史及政治因素的影響，當代民眾對他的認識可能不太多。2020年賴祥蔚教授根據嚴謹史料，寫出長篇歷史小說《台灣血皇帝——血海帝王霧峰林文察》，讓更多人得以認識霧峰林家的歷史以及林文察這位充滿傳奇的台灣人物。

A

(中時新聞網)