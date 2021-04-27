Apple Music 於今天推出「城市排行榜」，關注全球 100 多個城市音樂潮流，可喜的是，台北也有專屬自己的Apple Music 城市排行榜榜單。一般的音樂排行榜僅根據播放次數對音樂進行排名，而 Apple Music 的城市排行榜則結合了播放次數和當地流行指數，列出受到本地聽眾喜愛的前 25 首歌曲，藉此突顯當地文化和獨特的音樂場景。通過城市排行榜，Apple Music 也將用戶帶到了發現全球音樂和本地音樂趨勢的前沿。

Apple Music 的「排行榜」頁面將每日更新城市排行榜 ，用戶可以通過「瀏覽」或「搜尋」頁面進行訪問，也可以讓 Siri 播放當地的城市排行榜——比如，只需說：「嘿 Siri，播放台北最熱門歌曲」，即可播放台北的榜單。用戶還可以添加他們喜歡的城市排行榜到他們的音樂資料庫，下載上榜歌曲，並與朋友分享。

今日的「 Top 25: 台北」包括近期在台上映的電影《當男人戀愛時》主題曲 －茄子蛋的《愛情你比我想的閣較偉大》、R3HAB 和蔡依林合作的單曲《Stars Align》和告五人的《在這座城市遺失了你》等。

「城市排行榜」是 Apple Music 最新推出的排行榜之一，「排行榜」專區包括各種音樂類型的專輯、歌曲和 MV 排行榜，以及 iTunes 還有「Shazam Discovery Top 50」和 Shazam 中的「Top 200」排行榜、 「發現」、「城市」和「音樂類型」排行榜等。憑藉這些豐富的榜單，Apple Music 真實反映世界各地正流行的音樂。

從 4 月 27 日起，Apple Music 的「城市排行榜」和全新功能將隨 iOS 14.5 向所有 Apple Music 訂閱用戶開放。非訂閱用戶可以點擊此網址查看城市排行榜，以及預覽歌曲。支援Apple Music 城市排行榜功能的平台包括 iOS、iPadOS、macOS、tvOS，CarPlay、Apple Watch、網頁版、PC電腦、安卓手機及平板電腦、Android Auto 和智慧電視等。

此外，今天Apple Music還推出的不少全新功能，包含：（1）藝人詳細資訊頁面的動態：藝人可以在 Apple Music 的藝人詳細資訊頁面裡加入自己的動態圖片，充分展現個人風格。（2）歌詞分享：使用「訊息」、Facebook 與 Instagram 限時動態分享你喜愛的歌詞。輕點歌詞就會連結到歌曲的確切片段，訂閱者不須離開對話就能在「訊息」裡聆聽該片段。（3）唱片公司搜尋：Apple Music 上的唱片公司頁面助你探索特定唱片公司發行的最新和最熱門歌曲。透過搜尋結果或點一下專輯頁面上的唱片公司連結，就能看到「唱片公司」的相關內容。（4）資料庫「專屬推薦」：在「資料庫」中的「專屬推薦」捷徑，查找你的個人組曲和「音樂回憶」歌單。

(科技)