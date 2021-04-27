攸關東京奧運棒球門票的6搶1資格賽將在6月16日於台灣開打，傳出中國大陸隊因疫情考量可能不來參賽的消息，據了解「6搶1」可能變成「5搶1」，不過確切消息都還要等世界棒壘球總會（WBSC）公告。

東京奧運棒球項目共有6張門票，扣除地主國日本外，目前已有以色列、南韓、墨西哥取得門票，剩下2席將從美洲區資格賽及6搶1產生。

6搶1將在6月16日至20日在台灣舉行，屆時將由中華隊、中國大陸隊、澳洲隊、荷蘭隊及美洲區資格賽2、3名球隊來台爭奪最後一張奧運門票。

但因全球仍籠罩在疫情之下，傳出中國大陸可能不會派隊來台參賽，另有消息指出可能由菲律賓隊遞補，不過菲國國內疫情仍嚴重，據了解，目前不遞補的機率更大，屆時可能會變成5搶1資格賽。

針對中國大陸隊可能不派隊參賽等消息，中華民國棒球協會目前都沒有對外回應，僅表示一切都以WBSC公告為主。

(中時 )