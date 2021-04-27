封測廠力成(6239)今（27）日召開線上法說，公布2021年首季自結財報，受惠本業獲利提升及業外虧損減少，帶動獲利繳出「雙升」表現，歸屬母公司稅後淨利17.08億元，季增2.83％、年增4.6％，每股盈餘（EPS）2.21元，雙創同期新高。

力成首季自結合併營收184.29億元，季減3.12％、年減2.04％，仍創同期次高。不過，毛利率21.11％、營益率15.29％，優於去年第四季20.32％、14.58％及同期19.8％、13.87％，同步「雙升」至近5季高點。

從業務類別觀察，力成首季封裝營收占比維持68％，高於去年第四季66％、持平去年同期。測試業務占22％，略低於去年第四季及同期23％。系統封裝與模組（SiP/Module）占10％，優於去年第四季9％、低於同期11％，沒有太大變化。

以產品類別觀察，力成首季仍以Flash占36％最高，但低於去年第四季及同期的40％。邏輯提升至34％，優於去年第四季30％及同期26％。DRAM降至20％，低於去年第四季21％及同期23％。

力成財務長暨發言人曾炫章表示，首季營收下滑主要受到季節性因素、工作天數較少、記憶體客戶調整庫存3因素影響，但修正幅度略低於預期，新台幣貶值則使業外虧損減少。執行長謝永達指出，毛利率介於19～21％均屬正常區間。

(時報資訊)