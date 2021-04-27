全球排名第五的電動車用電池業者韓國三星SDI，於27日公布，因為比較基期點低，加上終端需求強勁，上季淨利竟然是2021年第一季的205倍以上。

三星SDI指出，淨利方面，由於2020年第一季僅7.29億韓元，一年後，再加上認列部分收益，竟來到1500億韓元約1.35億美元。同期的營業利益也年增近1.5倍，達1332億韓元。另外，營收的年成長也達23.6％，為2.96兆韓元，並創下有史以來，業績表現最好的第一季。

三星SDI表示，電池與儲能系統（ESS）賣相佳，是銷售量大增兩大推手，但電子材料方面，表現就不是這麼優秀。

第二季期間，三星SDI預估歐洲市場的電動車電池將會成長，而在美國市場上，儲能系統市場也可望增加。同時，OLED(有機發光二極體)與半導體，對電子材料的需求都將會顯現。

三星SDI也樂觀預估，隨著汽車製造商在未來幾年內，都會主打全電能電動車，因此，電動車電池的需求數量，只會增加不會減少。同時，三星SDI也渴望與國際大車商，能有更深層的業務合作項目。

三星SDI認為，德國福斯汽車(VW)跟隨著美國特斯拉(TESLA)商業模式，決定要把產線換成全電能電動車，表示車用電池已有舉足輕重地位，同時，需求量勢必將急速上升。

目前，三星SDI不僅是德國BMW的電池供應商，同時，也供應美國電動車新創公司Rivian，即將問世的電動皮卡與休旅車。

三星SDI表示，全球晶片短缺問題，尚未影響自己電池製造作業。目前打算從第二季開始，會增量出貨給主要客戶群，因此2021下半年的營收，將明顯超過第一季表現，今年希望能達到損益兩平境界。

礙於法規，三星SDI在韓國國內，儲能系統產品的營收卻很難看。不過，在美國2021年市場，將可比2020年要成長一倍以上。儘管該公司預計由於法規的限制，國內ESS市場的銷售下降將超過預期，但它預計美國市場的前景樂觀，預計從2020年到今年將增長一倍以上。

(時報資訊)