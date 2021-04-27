因主要生產國智利工人罷工影響，導致供應上的憂慮，分析師指出，銅經常被用作衡量全球經濟榮枯的重要指標，且被廣泛用在可再生能源於電動汽車的生產中，經歷疫情後在全球穩定的經濟復甦和綠色能源轉型支持下，投資者對全球需求改善的期望下，連帶推動銅價不斷上揚。

截至周二(4/27)台北時間14:25，英國金屬交易所(LME)三個月期銅上漲1.87%來到每公噸9,931美元，盤中最高更一度觸及每公噸9,934美元，為2011年8月以來的最高點。(商品行情網)

(時報資訊)