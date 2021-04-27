智原(3035)今日舉辦法人說明會，智原第一季每股獲利0.68元，ASIC新接案(Design Win)數量維持高檔下，帶動NRE成長動能強勁，單季營收、本業獲利雙雙站上6年來同期高點。

智原第一季合併營收為15.4億元，季成長7.3%，較去年同期成長21.3%，第一季合併毛利率為48.8%，歸屬於母公司業主之淨利為1.70億元，基本每股盈餘為0.68元。

智原第一季營收較去年同期大幅增加21.3%、達15.4億元，創下6年來同期新高，其中，委託設計(NRE)較第一季成長35.8%、達到3.4億元，認列的應用包含網通、5G相關應用等。IP收入亦有不錯表現，IP在公司長期耕耘下，營收來到2.7億，較去年第四季及去年同期皆成長約25%。量產部分因工作天數影響，季減少4.1%、來到9.2億，但全年成長趨勢仍不變，第一季出貨應用包含自動化應用、AIoT、影音相關等。

智原表示，隨著近年來耕耘的新案逐步上量，上半年量產中來自新案的貢獻可望超過一半，客戶結構也更優質，未來量產將由數個大客戶共同支持，業績可望堆疊成長。在接案方面，第一季ASIC新接案(Design Win)數量維持高檔，智原的ASIC接案無論在製程或設計價值都不斷提升，這也是委託設計成長的強勁動能。第一季在成本及費用控制得宜下，營業利益達1.4億元，首季無論營收或本業獲利雙雙站上6年來同期高點。

(時報資訊)