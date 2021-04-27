總統蔡英文3月底下令立委蔡易餘必須在3個月內減重到100公斤以下，否則「開除黨籍」，而今(27)日蔡易餘在廣播節目受訪時指出，自己經過一個月來的努力，已經從109公斤減至104公斤，按照這個步調，蔡易餘相信自己可以在期限內達成蔡總統的期許，重拾健康體態，成為真正的「嘉義玄彬」。

桃園市長鄭文燦的體重議題意外引爆同黨立委蔡易餘的黨籍危機，3月底時蔡英文當面下令要求蔡易餘要在3個月內將體重減至100公斤以下，「否則就開除黨籍」，引發討論，蔡易餘辦公室更展開「減肥大作戰」，要守護蔡易餘的黨籍。

蔡易餘接受廣播節目專訪。（圖／周玉蔻嗆新聞提供）

今日蔡易於接受廣播節目專訪時表示，這個月來他努力運動，已經「小有成果」，自己的體重從當初的109公斤已經下降到104公斤，等於一個月內瘦了5公斤，他更表示，「自己的皮帶已經可以往內多扣一格了」，相信自己可以在期限內達成蔡英文一個月前的期許，成為真正的「嘉義玄彬」。

蔡易餘也在節目中透露，自己在這幾年裡已經穿壞了好幾件西裝，所以大家也很久沒有看過他穿西裝了，一來是因為常穿壞，一來又因為西裝很貴，所以如果穿一兩年就穿不下、穿壞掉，那不如乾脆不買，而這次蔡總統給他的命令也給他一個好的機會，下定決心減給大家看。

立委蔡易餘認真運動，努力達到減肥目標。（蔡易餘服務處提供）

(中時新聞網)