近年來政府主力推動前瞻基礎建設計畫下的綠能產業，於106年核定於興達港設置「海洋科技創新專區」，其中第一期工程包括人才培育中心與創新研發中心，已於今年1月正式開幕啟用，至於第二期工程「離岸工程中心」27日正式舉行動土典禮，

典禮由經濟部主任秘書陳怡鈴主持，邀請高雄市長陳其邁、能源局長游振偉、金屬中心董事長林仁益、金屬中心執行長林秋豐、及中鋼總經理王錫欽等多位貴賓參加。

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