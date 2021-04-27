離岸工程中心27日舉行動土典禮 15:202021/04/27 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （動土典禮邀請經濟部主任秘書陳怡鈴(左五)、高雄市長陳其邁(左四)等貴賓參加。圖／林憲祥） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近年來政府主力推動前瞻基礎建設計畫下的綠能產業，於106年核定於興達港設置「海洋科技創新專區」，其中第一期工程包括人才培育中心與創新研發中心，已於今年1月正式開幕啟用，至於第二期工程「離岸工程中心」27日正式舉行動土典禮， 典禮由經濟部主任秘書陳怡鈴主持，邀請高雄市長陳其邁、能源局長游振偉、金屬中心董事長林仁益、金屬中心執行長林秋豐、及中鋼總經理王錫欽等多位貴賓參加。 富士康河南周口廠 二期動工 年產值估31億人民幣 台鐵局長杜微升任 王國材期許重拾台鐵光榮 (工商 ) #中鋼 #動土典禮 #離岸 #經濟部 #主任秘書 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中捷運綠線聯結器軸心斷裂求償 交通局：討論向北市求償 14:082021/04/27 生活 捷流在手訂單逾4個月 27日下午法說會 10:192021/04/27 財經 鐵道局接手台鐵後續工程遭質疑 王國材：讓台鐵專心營運和養護 11:282021/04/27 生活 日職》吳念庭挑戰連9戰安打 西武今拚終結8連不勝 14:222021/04/27 體育 南亞科 今年資本支出156億 04:102021/04/27 財經要聞 蔡總統視察中央公園鑿井 中市副市長籲研議紓困措施 15:022021/04/27 政治 《半導體》傳歐盟巨額補貼邀設廠 台積電不回應 11:432021/04/27 財經 《光電股》玉晶獨家供應SONY潛望式望遠變焦鏡頭 營運添動能 13:592021/04/27 財經 《半導體》外資續讚瑞昱 動能燒到Q2 10:012021/04/27 財經 雲林離岸風場 打造國產化示範區 04:102021/04/27 地方新聞 遠百第一季創新高 徐雪芳與吳寶春自己做麵包 15:012021/04/27 生活 財經熱門新聞 加碼打炒房 央行隨時會出手 - 財經要聞 - 工商時報 外資降中鋼評等股價失守40元 鄉民發現有玄機 - 財經 台股攀新高 高現金殖利率股看俏 - 財經焦點 - 中國時報 長榮漲停 他狂撒千萬大膽做空 損失金額曝光 - 財經 徐旭東長考1個月後頭點 全台最老百貨遠百寶慶店打掉重蓋 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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