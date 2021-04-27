隨著2022縣市長選舉開始佈局，各陣營2024大選派誰出馬的話題也逐漸熱了起來。 最新民調顯示，最適合擔任下一屆總統者，以副總統賴清德最被看好，新北市長侯友宜則緊追其後，對此，資深媒體人黃暐瀚表示，這份民調透露3個重要訊息，也讓他不禁想問：賴清德是不是已經獲得了美方的「青睞」？

據《美麗島電子報》昨（26日）發布4月的國政民調，下屆總統你選誰？賴清德的支持度為23.6%，位居第一，其次為侯友宜的22.5%、台北市長柯文哲的10.8%、前新北市長朱立倫的8.1%、桃園市長鄭文燦為7.5%和行政院長蘇貞昌的3.9%。

對此，黃暐瀚今（27日）在臉書發文表示，這份民調透露出3個重要訊息：

1.賴清德遙遙領先鄭文燦，儘管大家都知道蔡總統與鄭交好，未來黨內初選，蔡會不會擋賴？或說擋不擋得住賴？是個問題。

2.侯友宜遙遙領先朱立倫，但侯還要選2022的新北市長，選完市長怎麼選總統？（不就重演2020）黨內會不會支持侯？老長官朱立倫「情何以堪」？

3.柯文哲雖然只有10%支持度，但這10％，恐將成為2024的勝敗關鍵。

黃暐瀚指出，賴清德不只高民調，前幾天還與「美英星」三國在台大使，一起去爬山，並且發表「台灣中國、互不隸屬」的重要談話，再加上前陣子拜登老友團陶德來台的時候，賴清德出席蔡總統的官邸晚宴，讓他不禁想問：賴清德是不是已經獲得了美方的「青睞」？

(中時新聞網)