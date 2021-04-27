《風色幻想SP手機版》

弘煜科技（6482）以旗下經典IP《風色幻想SP－封神之刻》還原製作的全新策略戰棋手遊《風色幻想SP手機版》，即將攜手智冠（5478）集團子公司遊戲新幹線於台港澳聯合發行，今（27）日進一步公開遊戲特色內容，新作除了重現經典劇情、戰棋玩法、魔物及徽章設計等，還會加入全新系統「歷史斷章」讓玩家一探當年未完的世界觀，帶來既熟悉又新鮮的嶄新體驗！

弘煜科技自90年代開始創作研發的《風色幻想》系列IP，不僅是台灣最早期的國產二次元代表作，也是少數以豐富世界觀、戰棋玩法貫穿全系列的經典IP，系列產品從單機遊戲橫跨到線上遊戲，在單機時期一共推出八個作品，創下總銷售超過兩百萬套的亮眼成績，後續推出的大型線上遊戲《風色幻想Online》更奠定了國產奇幻二次元的里程碑，兩岸三地累積超過千萬玩家會員，同時也因遊戲獨特風格深受玩家喜愛，成功跨海發行至日本市場，衍生多款系列續作。

風色幻想系列單機本部共發行8作

而《風色幻想》在當年帶給無數台灣玩家許多的感動和回憶，其中2000年發行的單機遊戲《風色幻想SP－封神之刻》，因為奇幻曲折的故事劇情、深刻的角色描寫，被譽為風色系列中最經典的作品。

《風色幻想》之父同時也是廣大風色玩家所熟知的「惡魔貓」，本次也擔綱監製並親自參與製作《風色幻想SP手機版》遊戲內容，期望將當年最撼動人心的遊戲體驗透過手機平台再次呈現給玩家，同時也加入全新系統「歷史斷章」，以不同角色的個人故事、歷史重大事件戰役等，擴充當年因單機版本內容有限而未完的世界觀，遊戲內還有諸多彩蛋和內容等待玩家來發掘。

遊戲新幹線總經理張益民表示，雙方團隊過去在《風色幻想Online》多年合作培養出良好的默契，對於該系列作品擁有共同的情懷，這次再度與台灣原創遊戲品牌推手的弘煜科技攜手合作《風色幻想SP手機版》，遊戲新幹線將以旗下國產IP作品經營發行的成功經驗，全力為所有喜歡風色幻想系列的玩家們帶來完善的遊戲服務，並透過一系列的社群活動引領玩家找到當年屬於彼此的回憶！

《風色幻想SP手機版》根據手機平台特性量身打造，保留過去良好的遊戲核心內容進行開發優化，承襲單機版本SLG獨創的玩法「RAP真實行動點數系統」，以及為人津津樂道的「魔物」與「徽章」設計，不僅忠實還原經典遊戲劇情，並全面提升畫面精緻度和沉浸式的遊戲體驗。

全新系統「歷史斷章」 探索當年未完的世界觀

全新CG故事沉浸式劇情引導

主線故事－魔神加曼的意識海

多位知名日本聲優傾情出演

修（CV：江口拓也）

依莉絲（CV：鬼頭明里）

裘卡（CV：上田麗奈）

麒麟（CV：小原好美）

製作團隊也邀請了多位知名日本聲優為主要角色配音，包含擔任動畫《鬼滅之刃》彌豆子的聲優「鬼頭明里」以及動畫《輝夜姬想讓人告白》藤原千花的聲優「小原好美」等，藉由人物語音及劇情的帶動，讓玩家宛如重返當年回憶，在《風色幻想SP手機版》的遊戲世界中盡情探索。

粉絲團活動登場 喚醒當年《風色幻想》共同記憶

《風色幻想SP手機版》Facebook粉絲團即日起正式開放，並啟動首發活動主題「找到屬於你的風色時代」，邀請廣大的冒險者們一起喚醒對風色幻想的軌跡記憶，在過去20年來共同詮釋著每個時代的點滴故事。此外，還有更多的第一手遊戲情報和活動內容陸續公布，活動詳情請見官方粉絲團。

(科技)