綜藝天王吳宗憲最近在活動中遇到台語歌王翁立友，便開啟鄭家純（雞排妹）之前控訴性騷擾的話題，他表示自己也常常被女星、女模主動坐大腿，好在有一套避嫌法則，免於被有心人士抓到把柄。

鄭家純今年1月指控翁立友性騷擾，表示主持尾牙活動時，廠商老闆不但開低級玩笑，翁立友還趁機「刷卡」襲臀，掀起軒然大波，逼得翁立友召開記者會澄清，未料鄭家純直闖現場，經紀公司派出懷胎9月的經紀人上台幫忙對質，順利趕走後，翁立友隻字不提有無性騷，僅3度強調自己是受害者，甚至提到母親，當時吳宗憲就虧他的危機處理失常，「他太笨了，開記者會應該要先來問我嘛，講得不是那麼妥貼，但沒辦法，他也是真情流露。」由於鄭家純和翁立友各說各話，變成羅生門，外界看得霧煞煞。風波平息後，翁立友神隱一段時間，直到3月復出發片台語新專輯《放你飛》，演藝事業才逐漸回到正常軌道。

翁立友當時開記者會澄清，反而被外界批評危機處理待加強。（圖／中時資料照）

根據《自由娛樂》報導，吳宗憲表示自己對這方面一直很小心，坦言平常錄影的後台，有不少女星、女模打完招呼後就會主動坐上他的大腿，甚至依偎懷中討抱抱，吳宗憲不禁感嘆：「這種看多了」，除了在工作中防範，到酒店消費時也如坐針氈，即使有女星坐上來都不為所動。

至於翁立友，他走出性騷風波後聲勢未跌，一出新專輯就接到20場活動，粗估吸金數百萬，他許下今年的生日願望，期盼身體健康、早日尋覓到好姻緣。

(中時新聞網)