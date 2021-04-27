華航機師染疫風暴持續擴大，由於有機師在確診前曾參加北巿清真寺16日活動，而當天台灣科技大學也有65名外籍生參與同一活動，為防止疫情擴散，台科大今上午緊急宣布，即日起遠距授課一周，對此，不少學生痛批，每次都要看新聞才知道消息，更有人嘲諷「我阿嬤都比我早知道要遠距教學」。

台科大學生稍早收到校方簡訊通知。（圖／翻攝自Dcard）

台灣科技大學上午緊急發布通知，為降低師生疑慮，並防堵新冠疫情，全校各系所即日起至5月3日全面改採遠距授課方式，5月4日恢復實體授課，若仍有疑慮，授課教師可彈性採取遠距授課至5月9日止。

繼台科大之後，台大及師大也在稍早宣布，要求和染疫機師參與同場活動的學生採遠距教學。另外台大也證實，校內總共有12人去過台北清真寺，目前均安排住單人房進行自主健康管理，並要求自主管理期間不得進入教室或系館，也不得參與校內活動。

台科大緊急宣布即日起遠端授課，對此引發學生不滿留言。（圖／翻攝自Dcard）

消息傳開，引發3校學生在網路熱烈討論，「原來新聞才是我們的公佈欄」、「三校聯盟，一起遠距」、「每次都要看新聞才知道學校發生什麼事」、「講個笑話：媒體比在校生早知道消息」、「我阿嬤都比我早知道要遠距教學欸」、「學校穆斯林也不少，但都沒看學校有任何一點防疫措施」等。

(中時新聞網)