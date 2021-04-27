日職火腿隊目前戰績7勝14敗，勝率只有3成33，在洋聯是墊底的慘況，今日球團宣布台灣選手王柏融與谷川昌希雙雙升一軍，今年是王柏融的合約年，他力求在寶貴的一軍機會中發揮好表現，幫助球隊也幫助自己擺脫低迷狀態。

王柏融今年春訓狀況不佳，開季從二軍開始起步，中間還一度有傷勢，經過一個月的調整後漸入佳境，二軍出賽8場有5分打點，打擊率剛好3成。

開季以來火腿隊戰績低迷，與陣中沒有可用洋將有大關係，他們採用全本土陣容比賽，結果投、打表現都不如其他隊伍，日前拉上曾有大聯盟資歷的R.羅德里奎茲（Ronny Rodriguez），不過出賽3場首安都還沒敲出，今日王柏融也升一軍，力求在競爭下繳出好成績。

今日火腿官方推特發文，王柏融與從阪神交易來的投手谷川昌希都已經與一軍會合，日職官網隨後也更新確定兩人升一軍，今晚對上軟銀的比賽王柏融就有機會出賽，ELEVEN體育家族提供APP轉播，此外30日開始火腿要與西武獅3連勝，屆時王柏融與西武隊吳念庭有機會同場出賽，台灣也有ELEVEN體育一台以及ELEVEN PLUS提供轉播。

(中時 )