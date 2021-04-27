中華電信宣布與華語歌壇音樂大師陳昇，打造全台首創的5G直播移動式走唱線上演唱會，跳脫傳統定點拍攝，隨行攝影師將配備中華電信打造的「5G攝影包」，宛如化身為行動SNG，以5G高速傳輸、低延遲的特性，透過中華電信的行動網路即時異地傳輸影音，並首次以iPhone 12加入轉播演唱會的規格，提供中華電信Hami Video與MOD客戶感受5G直播線上演唱會的魅力。

4月30日晚間9點陳昇將以不插電方式於台北市信義區全力開唱。中華電信本次與音樂展演製作人馮建彰(二馬)及陳昇的團隊合作，打破有線拍攝的空間限制，讓攝影師在拍攝藝人表演時，可採用移動式的攝影取景，同時透過5G網路傳輸異地即時影音至遠端控台後同步直播放送，展現中華電信5G高速傳輸與低延遲的技術應用能量。為讓錯過觀賞直播的客戶，輕鬆回顧中華電信5G陳昇線上演唱會的精彩片段，Hami Video於5月1日晚間11點前可免費觀看。

中華電信5G用戶在4月30日晚間9點可透過Hami Video（路徑：Hami Video >真心推薦>中華電信5G春天任我行陳昇線上演唱會），或透過MOD（路徑：MOD>首頁> 中華電信5G春天任我行陳昇線上演唱）收看本次演唱會直播；5/1 23:00之前則可收看重播。

中華電信持續佈建5G建設，提供消費者嶄新的影音娛樂體驗。中華電信繼2020年攜手KKBOX打造虛擬演唱會服務後，今年3月於KKBOX音樂風雲榜，攜手知名樂團茄子蛋、藝術家安哲打造5G AR+VR跨界共演，展現5G娛樂新魅力。

(科技)